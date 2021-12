Calciomercato Udinese – Marino ha deciso / Il nome per Gennaio

Il team bianconero si è fermato , manca pochissimo all'ufficialità, ma la partita contro la formazione amaranto non si giocherà. Stiamo parlando di un incontro che avrebbe potuto aumentare ancora di più il morale alla squadra di Gabriele Cioffi, ma il Covid ha fermato prima tre componenti del gruppo squadra ed infine tutti.

Di conseguenza si inizia a pensare ai prossimi impegni, stiamo parlando di incontri tutt'altro che semplici, perché a Gennaio si ricomincia, più precisamente il 6. Nella giornata dell'Epifania non si potrà sbagliare, la partita contro la Fiorentina sarà tra le più difficili in programma. Stiamo parlando di una squadra in una forma stratosferica.