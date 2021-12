Udinese – Salernitana | Partita ufficiosamente rinviata: il comunicato!

Un vero e proprio caos. Una situazione tutt'altro che facile da gestire. La Salernitana non partirà. andiamo a vedere le ultime

Tutto era pronto, le due squadre stavano completando le sedute di rifinitura, quando una notizia ha fermato tutti i preparativi. Stiamo parlando della positività riscontrata nel gruppo squadra della Salernitana, con anche un giocatore coinvolto, oltre i due membri dello staff. Ieri si era rinviata semplicemente la partenza per Udine, ma questa mattina il volo è stato cancellato e di conseguenza, molto probabilmente, la partita non si giocherà. Ora la palla passerà alla Lega, ma intanto andiamo a vedere le ultime sul club bianconero. Si tratta di una situazione davvero complicata e che sarà difficile da gestire. Tutte le novità di giornata.

La decisione dell'Udinese è una sola: come da programma, la squadra si presenterà sul campo della Dacia Arena, puntuale, per il fischio d'inizio. Sarà compito dell'arbitro dare l'impossibilità all'avvio del match e di conseguenza dichiarare il 3-0 a tavolino. Poi la palla verrà passata ai tribunali di giustizia sportiva. Dove la società campana cercherà l'annullamento del risultato e la data a cui verrà rinviato il match. Abbiamo già diversi precedenti, tutti avvenuti durante la scorsa stagione. Stiamo parlando del match tra i biancocelesti e il Torino o tra bianconeri e Napoli. In tutte e due i casi, alla fine, il match è stato ripetuto, ed anche in futuro ci si aspetta questa decisione. Intanto non perderti anche gli aggiornamenti sul mercato. La cessione è questione di tempo: verrà fatta <<<