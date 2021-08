Calciomercato Udinese – Marino ha fretta di chiudere: sono 2 i nomi in ballo

Buona la prima. L'Udinese di Luca Gotti ha vinto in scioltezza contro l'Ascoli. La stagione bianconera comincia con un sorriso. Il cammino però è ancora lungo ed è appena cominciato. La prova del 9 è stata fissata il 22 agosto alle 18:30. I friulani affronteranno i ragazzi di Allegri. CR7 scalpita. Dall'altra parte, Pereyra ha voluto lanciare un bel messaggio di sfida alla Vecchia Signora: non abbiamo paura. L'argentino ha raccolto l'eredità di De Paul, si è caricato la squadra sulle spalle e l'ha condotta alla vittoria. El Tucu ha giocato una partita perfetta mettendo a segno un assist e due gol. Paradossalmente, nonostante i 3 gol rifilati all'Ascoli, neanche uno è arrivato dai piedi di un attaccante e questo è un chiaro segnale: serve un centravanti e serve subito. Sono 2 in profili che si contendono il posto. Ecco di chi stiamo parlando <<<