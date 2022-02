Calciomercato Udinese – Marino ha individuato il rinforzo: bisogna chiudere

Un margine a dir poco esiguo e che sicuramente non fa dormire i tifosi a sogni tranquilli . Bisogna dare tutto per poter uscire da questa situazione e fondamentale sarà il rientro del numero 37: Roberto Pereyra. Intanto ci si avvicina all'estate e tutti sappiamo che sotto l'ombrellone ci si aspetta sempre qualche nuovo colpo da parte del team.

L'Udinese però vuole anticipare i tempi, perché la squadra ha bisogno di ipotecare almeno un difensore centrale. Pablo Marì è in prestito per soli sei mesi e di conseguenza dal prossimo giugno il reparto sarà ridotto al lumicino. Il team non vuole arrivare con l'acqua alla gola, motivo per cui è stato individuato un nuovo giocatore: le ultime <<<