Udinese – Adesso si rischia grosso / La decisione è stata presa

Il team bianconero ha ricevuto una notizia che stravolge completamente la sua stagione. Il team, ora, non può più permettersi passi falsi

La Federazione italiana giuoco calcio ha accolto il ricorso della società campana e di conseguenza il match tra Udinese e Salernitana verrà giocato. Tolti dalla classifica i tre punti che erano stati aggiunti al team. Ora bisognerà difendere la Dacia Arena dagli attacchi dei granata e si prospetta una partita tutt'altro che semplice. A differenza di qualche mese fa, ora la Salernitana risulta una rosa sicuramente più competitiva con gli innesti di gennaio che potrebbero o che hanno già fatto la differenza (vedi Verdi contro lo Spezia). La squadra adesso non può più permettersi passi falsi , sbagliare adesso potrebbe essere decisivo ai fini del campionato, nonostante i due match in meno rispetto ad altre società. Intanto andiamo a vedere la situazione di classifica in questo momento.

Come detto in precedenza sono solo tre i punti che separano la società bianconera da quella arancioneroverde (Venezia) che occupa la terz'ultima posizione. In soli sette giorni si è passati da un più 9 che faceva respirare tranquillità ad un improvviso +3 che potrebbe far preoccupare l'ambiente. Non sono più ammessi errori e da domenica ripartirà la caccia alla salvezza contro tutto e tutti. Andiamo a vedere le ultime sull'avversario di domenica sera. Una squadra che sembra essere stata rigenerata. Si prospetta una partita difficilissima <<<