Mercato Udinese | Marino senza freni: dopo Masina, arriva Ebosse

Sono ore cruciali per quanto riguarda il futuro dell'Udinese. L'obiettivo del club bianconero non è solo dare continuità all'ottimo rendimento dello scorso anno, ma addirittura provare a fare meglio. Non sarà semplice, ma l'ambiente bianconero ha piena fiducia in Andrea Sottil, al debutto in Serie A da allenatore. Sono in corso diverse trattative per regalare all'ex allenatore dell'Ascoli la miglior rosa possibile. Il DS bianconero, Pierpaolo Marino, sta valutando diversi nomi in entrata. Nonostante sia già stato acquistato un terzino sinistro molto interessante come Adam Masina, Marino avrebbe quasi chiuso l'ennesimo affare per il reparto difensivo. Ecco di chi stiamo parlando.