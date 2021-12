Udinese – Marino: ”A gennaio non partirà nessun big. Larsen ed Arslan…”

Il direttore dell'Area Tecnica friulana, Pierpaolo Marino, è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv per parlare di calciomercato. Le sue parole

Sono ore, anzi minuti bollenti. La gara contro la Salernitana è ad un passo dal rinvio causa Covid. Molto probabilmente, l' Udinese non giocherà l'ultima partita dell'anno. I bianconeri hanno disputato un altalenante girone di andata. Bene nelle prime giornate, poi un drastico calo che ha impedito la vittoria per nove gare consecutive. Sucessivamente, c'è stato un leggero miglioramento che però è durato poco. Il secondo momento negativo ha portato l'esonero di Gotti. Al suo posto è arrivato Cioffi, il quale è riuscito a far conludere il girone con quattro punti in due partite. Nel frattempo, in vista del mercato di gennaio, Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. Le sue dichiarazioni.

Inizialmente, il dirigente bianconero ha tranquillizato i tifosi circa una possibile partenza di un big. '' N essun titolare si muoverà . Stravolgimenti non ce ne saranno. Ci sono degli esuberi, valuteremo se qualcuno chiede di andare via, chi gioca meno. Poi se si può inserire qualche giocatore in prospettiva, ma dobbiamo guardare a questa rosa come a quella che ci traghetterà molto bene a fine campionato. Poi magari l'ultima settimana succedono cose che non si possono prevedere, sia in entrata che in uscita''.

Successivamente, Marino ha parlato di Jens Stryger Larsen e Tolgay Arslan, entrambi in scadenza di contratto a fine stagione. ''Per quanto riguarda Arslan c'è poco da dire. Abbiamo un'opzione per tenerlo ancora una stagione. Non c'è bisogno di nessuna negoziazione. Il giocatore è vincolato, noi possiamo riconfermarlo con contratto federale. Basta che esercitiamo l'opzione entro fine campionato. Larsen, invece, decide più lui che noi visto che ha solo sei mesi di contratto. L'Udinese è intenzionata a trattenerlo, ma lui ha idee diverse, fuori dal nostro budget probabilmente, ma non ce l'ha detto. Noi sapremmo dove collocarlo, in caso di cessione. Comunque abbiamo delle coppie sugli esterni che sono giocatori importantissimi. Larsen sarebbe in competizione con altri due. Non mi concentrerei su Larsen, ma sui giovani che abbiamo preso come Soppy e Molina, che ci potrebbe chiedere di andare in una grande squadra. In questo momento la rosa dell'Udinese non è imprescindibile dalle decisioni di Larsen. Gli siamo grati per quello che ha fatto, ma se decide di non rinnovare dobbiamo rispettare la sua decisione. Poi Zeegelaar è un giocatore recuperato grazie anche al lavoro di Cioffi. A sinistra lui dà garanzie. La rosa, a prescindere da Larsen, è adeguata''. A proposito di Larsen...ecco le ultime novità <<<