Notizie Udinese – L’ANSA tuona: ”A rischio il match contro la Salernitana!”

La partita in programma domani alla Dacia Arena tra Udinese e Salernitana è a rischio a causa di casi Covid tra gli ospiti. Le ultime news

Ecco gli aggiornamenti riportati dall'ANSA: ''La Salernitana non partirà oggi per Udine, dove domani è attesa dall'ultima partita del girone di andata contro l'Udinese, per alcuni casi di positività al Covid nel gruppo squadra. In attesa di altri tamponi molecolari sul resto della squadra, è stata l'azienda sanitaria a bloccare il trasferimento in Friuli, previsto con un volo di linea nel pomeriggio. I tamponi molecolari sono stati effettuati su tutta la squadra e i risultati sono attesi in serata. Nella migliore delle ipotesi, se non emergeranno altri casi che impediscono la trasferta, la Salernitana viaggerà per Udine domani mattina, a poche ore dal fischio d'inizio della partita previsto per le 18.30''.