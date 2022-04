Calciomercato Udinese – Marino fa passi in avanti / Accordo in chiusura

L'Udinese dopo un periodo che è senza ombra di dubbio il più bello di tutta la sua stagione è incappato nella gara peggiore di questa annata . Una situazione tutt'altro che semplice, visto che la partita è arrivata in casa e contro il fanalino di coda della classifica del nostro campionato.

Ora, però, bisogna voltare pagina il prima possibile e far capire a tutti di che pasta è fatta l'Udinese di Gabriele Cioffi. La squadra che è riuscita a fermare sia all'andata che al ritorno la capolista. Una società che vuole continuare a fare bene e non ha nessuna intenzione di fare un passo all'indietro .

Intanto la dirigenza inizia a muoversi sul mercato. Si cerca di fare il possibile pur di chiudere un affare che permetterebbe alla difesa di trarre un grosso vantaggio in vista della prossima stagione. Si parla di un talento molto interessante. Un giocatore in grado di fare la differenza. Come sta andando la trattativa <<<