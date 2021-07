Calciomercato Udinese – Marino punta il francese: c’è l’offerta

Secondo l'Equipe, l'Udinese avrebbe avanzato un'offerta per un giovane talento in forza al Rennes: la situazione

Redazione

Il calciomercato dell'Udinese entra nel vivo. La società, dopo diverse stagioni non esaltanti, vuole tornare a competere per obiettivi ambiziosi. Gli acquisti di Marco Silvestri e Destiny Udogie evidenziano come la dirigenza voglia puntare sia sui giovani, ma a differenza degli anni scorsi anche su giocatori esperti e già affermati. Luca Gotti ha bisogno di ulteriori innesti. Pierpaolo Marino sta cercando di accontentarlo. Presto dovrebbero arrivare un difensore (forse Glik) ed un attaccante. Inoltre, il dirigente friulano vuole regalare al tecnico veneto anche un esterno. Il prescelto sembra essere un giovane talento francese in forza al Rennes. Ma vediamo i dettagli.

Offerta per Soppy

L'Udinese, dopo le cessioni di Juan Musso e Rodrigo De Paul, non ha problemi economici. Per questo motivo potrebbe permettersi qualche sfizio interessante. I bianconeri vorrebbero un giocatore importante sia per il futuro, ma anche per il presente. Il nome è quello di Brandon Soppy, esterno destro che all'occorrenza può fare il difensore centrale. Addirittura secondo l'Equipe, la società di Pozzo avrebbe già avanzato un' offerta, purtroppo rifiutata dal club francese. I rossoneri valutano il classe 2002 circa cinque milioni di euro. Nei prossimi giorni, Marino potrebbe tornare alla carica con una proposta più ricca. Se dovesse saltare quest'operazione, i friulani virerebbero su altri profili. Ecco quali.

Le alternative

Tra le alternative troviamo i nomi di due sudamericani: l'argentino Alexandro Bernabei del Lanus e il brasiliano Lucas Calegari del Fluminense. Entrambi sono valutati circa cinque milioni di euro, proprio come Brandon Soppy. Marino valuta anche qualche nome del nostro campionato, come per esempio Pol Lirola (molto difficile) e Nicola Murru (fattibile). Nel frattempo, la dirigenza bianconera vuole regalare a Gotti un nuovo fantasista. Si punta uno svincolato cercato anche dal Torino. Duello apertissimo tra le due società. Ecco di quale giocatore stiamo parlando <<<