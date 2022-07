News Udinese | Marino sogna la punta lusitana: occhio alla concorrenza!

L'obiettivo dell'Udinese è dare continuità alle ottime prestazioni dello scorso anno, quando la panchina era occupata da Gabriele Cioffi. Tutto l'ambiente bianconero si aspetta molto dal nuovo tecnico Andrea Sottil e, per fare del suo meglio la prossima stagione, avrà bisogno sicuramente di nuovi innesti , soprattutto a causa dei tanti talenti bianconeri che lasceranno Udine nel corso di questa sessione di calciomercato. I bianconeri sono sempre molto attivi per quanto riguarda il mercato in entrata, in particolar modo se al centro delle trattativa ci sono profili giovani da fare crescere e per fare plusvalenza dopo qualche anno. Tra i nomi che interessano molto al DS dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ci sarebbe anche un portoghese classe 2004. Ecco di chi si tratta.

Il calciatore ci cui stiamo parlando è Herculano Nabian , giovane centravanti di proprietà del Vitória Guimarães. Attualmente ha un valore di circa 500mila euro ma è possibile che il club lusitano chieda una cifra ben superiore a quella stimata, causa del suo elevato potenziale e dell'importanza che ha all'interno della squadra. Portarlo via dal Portogallo, però, non sarà per nulla semplice per l'Udinese. I bianconeri, infatti, dovrebbero prima vedersela con una concorrenza molto agguerrita, con Empoli e Lecce che seguono il calciatore da diverso tempo e sarebbero interessate ad acquistare il suo cartellino.

Si tratta di un attaccante portoghese classe 2004, considerato uno dei più promettenti a livello nazionale. Attualmente milita anche nel Portogallo under-19 e, esattamente come Beto, ha origini della Guinea-Bissau. Per questo motivo, potrebbe essere considerato il possibile erede del centravanti ex Portimonense. E' una prima punta, ma può essere schierato anche come ala e seconda punta. E' molto rapido, bravo nel dribbling, nella finalizzazione e nei tiri dalla distanza. Tutte caratteristiche che lo rendono un attaccante duttile e moderno. Inoltre è in grado anche di battere calci piazzati, in particolar modo le punizioni.