Mercato Udinese | Marino è scatenato: vuole chiudere al più presto 3 colpi

Il DS bianconero vorrebbe chiudere in tempi brevi ben tre colpi in entrata: le prossime ore potrebbero risultare decisive.

La stagione ha avuto inizio e la rosa dell'Udinese non è ancora completa. La dirigenza sta lavorando per chiudere dei colpi e per consegnare ad Andrea Sottil una buona formazione prima dell'esordio in campionato, che sarà contro i Campioni d'Italia. In queste ore, si stanno susseguendo diverse voci di mercato riguardo l'Udinese. Il DS Pierpaolo Marino starebbe lavorando su più fronti per portare a termine le trattative. Una di queste, è sicuramente la pista che porta ad Enzo Copetti del Racing Avellaneda. Sembra che l'accordo tra l'Udinese e l'entourage del giocatore sia stato già trovato da alcuni giorni, ma resterebbero da limare soltanto gli ultimi dettagli. Il valore di mercato del centravanti classe 1996 si aggira intorno ai 3 milioni, ma la richiesta del club argentino è ben superiore: circa 8 milioni di euro.