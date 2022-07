Mercato Udinese | Portiere in partenza. Prossima destinazione? Serie C

Il giovane portiere bianconero è alla ricerca di una nuova squadra in cui possa giocare con regolarità e fare esperienza: ecco cosa sappiamo

L'Udinese sta preparando la nuova stagione sia sul campo, attraverso gli allenamenti, che fuori dal campo tramite i colpi di mercato. La dirigenza friulana sta lavorando senza sosta per consegnare a mister Sottil la miglior formazione possibile in vista del prossimo campionato. In queste prime fasi di calciomercato, il club bianconero ha già portato a termine varie trattative, sia in uscita che in entrata. Tra i nomi in procinto di lasciare il ritiro di Lienz e, di conseguenza, il club friulano ci sarebbe anche un portiere, il cui futuro sembrerebbe destinato ad essere in Lega Pro. Non perdiamo tempo e scendiamo nei dettagli: ecco cosa sappiamo.

Il calciatore in questione è Manuel Gasparini, portiere bianconero classe 2002. Il ragazzo originario di San Daniele del Friuli è alla ricerca di una nuova squadra in cui giocare con regolarità e acquisire minutaggio. All'Udinese, questo non sarebbe affatto possibile. Infatti, nel caso dovesse restare in bianconero, si ritroverebbe ad essere la terza scelta dopo il titolarissimo Marco Silvestri e il suo vice, Daniele Padelli. Per lui, dunque, si prospetta un futuro in Serie C. Alcune settimane fa il Pordenone aveva dimostrato interesse nei confronti dell'estremo difensore 20enne, ma ad oggi non ci sarebbe una vera e propria trattativa. Un'ipotesi ben più concreta, invece, sarebbe un suo trasferimento alla Fermana. Il club marchigiano, nonostante sia in Serie D, dovrebbe essere ripescato e il prossimo anno dovrebbe militare in Lega Pro. Ovviamente, l'Udinese non ha alcuna intenzione di cedere Gasparini a titolo definitivo, ma la formula dovrebbe essere quella del prestito secco.

Gasparini è un portiere dall'ottimo potenziale. Nelle scorse stagioni, soprattutto con la maglia della Primavera dell'Udinese, ha dimostrato grande qualità soprattutto in ottica futura. Oltre ad essere un ottimo prospetto, ha già delle caratteristiche ben definite e potrebbe fare la differenza già da titolare in Serie C.