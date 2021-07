Calciomercato Udinese – Marino sicuro: “Il calciatore partirà. E sulla punta…”

L'Udinese è sempre concentrata nel ritiro austriaco. La squadra sta sudando agli ordini di misterGotti. L'obiettivo è migliorare il campionato e la classifica della scorsa stagione. Per questo la rosa sta accelerando perché non c'è da perdere nemmeno un secondo. Discorso simile lo si può fare anche per la dirigenza bianconera. Marino infatti lavora giorno e notte per migliorare gli uomini da mettere a disposizione per LucaGotti. E a far luce sugli obiettivi dell'Udinese, il dirigente dei friulani è intervenuto ai microfoni di RadioMarte: ecco quello che c'è da sapere <<<