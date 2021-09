Calciomercato Udinese – Difensore in partenza? Marino pensa al sostituto

Continua l'ottimo momento dell'Udinese . Con la vittoria contro lo Spezia, firmata Samardzic, i bianconeri sono volati al quinto posto in classifica a quota sette punti. Inizio da favola.

Adesso, i friulani sono chiamati ad un doppio appuntamento da paura . Lunedì, alla Dacia Arena, arriverà il Napoli di Spalletti, mentre nel turno successivo i ragazzi di Gotti voleranno all'Olimpico per sfidare la Roma.

Fin qui, la differenza è stata fatta soprattutto dal reparto difensivo: 2 gol subiti (entrambi contro la Vecchia Signora) in tre giornate. Nuytinck, Samir e Becao stanno offrendo garanzie importanti. Proprio il brasiliano, però, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto allarmare Marino. Per sicurezza, il dirigente sta già sondando diversi profili per il mercato di gennaio.