Mercato Udinese – Marino tratta con l’Ascoli / Bruciata la concorrenza

Sicuramente non sarà un compito facile per il nuovo allenatore Andrea Sottil, che vorrà sicuramente fare del suo meglio alla sua prima esperienza in Serie A. Molti gioielli sono finiti nel mirino di diversi top club, per cui sarà difficile trattenerli. Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati dal club friulano sarà necessario apportare dei cambiamenti all'organico attualmente a disposizione di mister Sottil.