Mercato Udinese | Dicono che Marino abbia trovato il sostituto di Deulofeu

Non manca molto alla fine del campionato. La primavera è iniziata e questo vuol dire che il calciomercato si avvicina sempre di più. Sarà un'estate movimentata in casa friulana - l'ennesima - ma ormai i tifosi bianconeri sono abituati. Il contratto di Sottil dovrebbe essere in cassaforte. Come aveva già dichiarato Pozzo a ottobre. Poi bisognerà parlare di Becao, Walace, Betoe Samardzic in primis ma attenzione soprattutto a Gerard Deulofeu.