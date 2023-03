Mercato Udinese / Marino cambia rotta! Niente Retegui, tutto su…

Retegui costa troppo. Il Boca chiede non meno di 20 milioni di euro e la sensazione è che l'Udinese sia pronta a cambiare obiettivo. Per quanto riguarda Beto, Nestorovski e Deulofeu è tutto un altro paio di maniche. Il macedone è l'unico dei tre in scadenza di contratto ma va tenuta in considerazione l'opzione di rinnovo di 1 anno. Dal canto suo, però, Nestorovski sa che è destinato alla panchina e potrebbe persino decidere di retrocedere in B se questo gli garantisse la titolarità. Beto e Deulofeu li vorrebbero letteralmente tutti. Il problema, per molte società ma non per tutte, è il costo del loro cartellino. Per il portoghese servono almeno 30 milioni di euro mentre per lo spagnolo ne servirebbero almeno 20. La sensazione, però, è che la lista dei pretendenti non manchi affatto. Ed è proprio qui che volevamo arrivare.