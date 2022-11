Mercato Udinese / Marotta studia il dopo De Vrij: nella lista c’è Becao

Il team dei Pozzo si gode questi dieci giorni di vacanza prima della ripresa fissata per il 28 novembre del 2022. La squadra è arrivata sicuramente lunga sotto il punto di vista della preparazione, perché dopo una partenza a razzo c'è stata una decisiva frenata e tutte le conseguenza che ne derivano. Basti pensare che dopo sei vittorie di fila e ben nove risultati utili consecutivi, sono arrivate le sconfitte con il Torino e il Napoli e i pareggi con delle società tutt'altro che irresistibili come Lecce, Spezia e Cremonese . Bisogna sicuramente riprendere il cammino perduto ed alla ripresa ci sarà un giocatore che ha fatto la differenza dall'inizio alla fine, ma che ora potrebbe lasciare i bianconeri in estate.

Visti i tanti giocatori in scadenza di contratto a giugno prossimo, l'Inter valuta una mezza rivoluzione difensiva per l'estate che verrà: Quasi sicuramente De Vrij farà le valigie, idem Acerbi, e quindi serviranno almeno uno o due acquisti e fra i profili valutati c’è da tempo anche quello di Rodrigo Becao dell’Udinese. Già in estate il centrale brasiliano sembrava destinato a lasciare Udine - avevano pensato a lui Torino, Everton e Fenerbahce -, ma nessuno si era avvicinato ai 10 milioni richiesti. Adesso, in virtù di un ottimo inizio di stagione, il suo valore è leggermente cresciuto, ma si parla comunque di cifre non impossibili per i meneghini(12-13 milioni), stando a quanto rivela Tuttosport.