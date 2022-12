Calciomercato Udinese / Marotta studia la mossa: obiettivo Beto Betuncal

Il mercato sta arrivando e le squadre iniziano a muoversi per preparare il terreno in vista delle prossime sessioni. Tra le big del nostro campionato i nerazzurri sono tra i più attivi sul fronte calciomercato estivo, per costruire una rosa competitiva anche per la prossima stagione. La dirigenza nerazzurra sta infatti osservando diversi profili per rinforzare la squadra a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Le manovre più importanti riguarderanno il reparto offensivo con diversi calciatori pronti a lasciare Milano: sono in bilico sia Correa che Lukaku, al momento ancora sotto contratto con il Chelsea che ne detiene il cartellino.