Calciomercato Udinese – Martins sempre più vicino: le ultimissime

Il team bianconero continua a lavorare sul calciomercato e nelle ultime ore si sta cercando di chiudere un super colpo: le ultimissime

Il team bianconero si gode questo momento di pausa prima della ripresa degli allenamenti, la squadra non vede l'ora di essere protagonista e di conseguenza serve anche una partecipazione (sul mercato) da parte del presidente. Nelle ultime ore si continua ad avvicinare un talento di grande caratura direttamente dal Brasile. Il giocatore al centro del discorso è Matheus Martins che non vede l'ora di poter finalmente approdare in Europa. La parola fine, su una trattativa come questa, non è mai stata così vicina e di conseguenza la squadra non vede l'ora di chiudere questo capitolo molto importante.

Al momento si parla di cifre che potrebbero essere ufficializzate solo con il passare del tempo. Il costo complessivo dell'operazione si aggira sui nove milioni di euro per il 90% del cartellino e di conseguenza un 10% spetterà alla Fluminense quando il calciatore verrà ceduto. Un affare che amplia (non di poco) le possibilità della squadra di variare in attacco. Per il momento manca un fantasista come Gerard Deulofeued un ipotetico arrivo di Matheus Martins toglierebbe non pochi problemi. L'acquisto è fatto proprio in maniera precisa per poter provvedere ad un problema che potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Se dovesse mancare l'Europa, l'Udinese ha già il suo sostituto. Ecco di chi stiamo parlando.

Martins per Deulo — Viste le posizioni e le spiccate qualità offensive, Matheus Martins sembra essere proprio l'alter ego di Gerard Deulofeu. In caso di mancato raggiungimento di una competizione europea, la società potrebbe pensare di cedere lo spagnolo e di conseguenza il brasiliano è già pronto per rilevare il suo posto. L'ennesimo giovane di belle speranze è pronto per approdare dal Brasile all'Italia, chissà se il giocatore della Flu riuscirà a farsi notare anche all'interno del campionato italiano.