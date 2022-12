Mercato Udinese – Ufficiale la cessione, ma non dove / Il punto su Martins

Il team brasiliano ha comunicato l'addio di Matheus Martins, ma solo nelle prossime ore scopriremo di più su dove approderà il brasiliano

Adesso è ufficiale e Matheus Martins non è più un calciatore della Fluminese, nelle ultime ore è arrivato il comunicato da parte della società di Rio De Janeiro ed ora l'attaccante dovrà lavorare per potersi far valere all'interno del calcio europeo. Sicuramente si parla di un obiettivo non semplice, ma di una società disposta a tutto pur di farlo emergere. I nove milioni investiti su di lui, fanno capire che la famiglia Pozzo crede fortemente nelle capacità di questo ragazzo. Ora bisognerà capire dove andrà a giocare nell'immediato futuro, visto che arriva un comunicato dal Brasile molto interessante ma che fa riflettere.

Proprio in questi giorni la società brasiliana ha dichiarato che il trasferimento di Matheus Martins è a tutti gli effetti immediato e soprattutto definito. Il punto di domanda è però quello che riguarda dove avverrà questo trasferimento. La decisione non è così scontata, visto che nelle ultime ore si stanno accavallando diversi scenari di mercato. Al momento l'esterno classe 2003 è sospeso tra l'Inghilterra e l'Italia, visto che è arrivato il comunicato ufficiale del Watford, ma a quanto pare manca qualche passaggio. Ad oggi la Fluminense non ha specificato in quale squadra andrà a giocare il talentino, nonostante la trattativa sia oramai completa. Non ci resta che aspettare per capire di più da questa situazione, ma allo stesso tempo prende sempre più piede l'ipotesi Sarr.

Ismaila Sarr — Il senegalese non vuole più giocare in Serie B e di conseguenza potrebbe arrivare ad Udine solo per i prossimi sei mesi. In questo modo si riuscirà a tesserare Martins, ma in Inghilterra e lasciare libero lo spazio per l'approdo di Ismaila Sarr. Una situazione complessa che potrebbe evolversi da un momento all'altro.