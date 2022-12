Udinese – Watford, dopo Matheus Martins arriva un altro colpo: è ufficiale

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ma nel frattempo arriva una grande sorpresa sul mercato. Il funambolico brasiliano Matheus Martins è un nuovo giocatore della famiglia Pozzo, ma giocherà per il Watford e non per l'Udinese. Almeno, questo fino a giugno, con i bianconeri che hanno deciso di parcheggiare il talento carioca in quel di Londra per via dei visti per gli extracomunitari esauriti per la stagione corrente.