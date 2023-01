Mercato Udinese – Inizia il valzer degli attaccanti: chi entra e chi esce

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e nel frattempo si muove anche sul mercato: il punto

La squadra allenata da Andrea Sottil si sta dando gran da fare sui campi in vista dei prossimi match che sono in programma. Per il momento la situazione non è delle più semplici, visto che nei due match giocati dopo la ripresa è stato ottenuto un solo punto sui sei a disposizione. Nessuno è preoccupato perché la squadra sta giocando un buon calcio, ma allo stesso tempo d'ora in poi non si può più sbagliare. Nel frattempo non si lavora solo sul campo, ma arrivano delle importanti novità anche dal mercato di riparazione. Nelle ultime ore è iniziato un nuovo valzer dei bomber: ecco chi entra e chi esce.

Sono diversi i giocatori coinvolti in questa danza delle punte. Il primo su tutti arriva dalla Spagna e tornerebbe dal prestito nella penisola iberica. Al momento con il Gijon non sta trovando spazio e di conseguenza Cristo Gonzalez potrebbe rientrare in Italia e solo dopo tentare una nuova avventura. L'Udinese non ha nessuna intenzione di tenerlo in rosa (anche perché non giocherebbe mai) ma allo stesso tempo occorre una cessione o a titolo definitivo o temporaneo. Mentre in uscita potrebbe esserci Cristo, ecco chi arriverebbe in casacca bianconera dopo la cessione di qualche attaccante.

Il nuovo bomber — Un centravanti a stelle e strisce. Il giocatore coinvolto nella trattativa odierna è Wright che ha concluso da poche settimane il suo mondiale in Qatar ed ora non vede l'ora di farsi valere anche nel calcio di primissimo ordine. Al momento milita all'Antalyaspor, ma secondo Tuttosport, l'Udinese potrebbe fare un vero e proprio tentativo. Prima occorrerebbe qualche cessione per poter fare spazio ad un acquisto del genere, solo nelle prossime ore sapremo qualcosa in più. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i dettagli della trattativa tra Udinese e Venezia. Ufficiale l'addio di Mato Jajalo<<<