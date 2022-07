Calciomercato Udinese | Maxi-cessione dopo l’arrivo di Guessand, dicono

L'Udinese sta preparando la nuova stagione, con l'obiettivo di continuare il percorso di crescita intrapreso lo scorso anno con Gabriele Cioffi in panchina e provare a fare addirittura meglio .

Per raggiungere gli ambiziosi traguardi prefissati dalla società, l'ex allenatore dell'Ascoli avrà sicuramente bisogno di nuovi innesti per migliorare la rosa attuale e per sostituire i calciatori che cambieranno casacca nel corso di questa sessione di calciomercato.