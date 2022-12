Mercato Udinese / Continua il forcing della Salernitana per Ehizibue

I bianconeri festeggiano la prima vittoria in amichevole. Nel frattempo però arriva una notizia molto importante sul mercato

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e lo fa vincendo contro il Lecce in amichevole. Intanto, come raccontato nei giorni scorsi, La Salernitana sta cercando in tutti i modi di assicurarsi un nuovo esterno e sembrerebbe aver trovato il nome giusto nel giocatore bianconero Kinglsey Ehizibue. Il nigeriano arrivato in estate dal Colonia non si è ancora ambientato al meglio in bianconero visto che ad oggi ha giocato pochissimo. Andiamo a conoscere nel dettaglio gli aggiornamenti che arrivano sulla trattativa.

Secondo quanto riferito dal Messaggero Veneto,Kingsley Ehizibue potrebbe lasciare l'Udinese già nel corso di questo mese di gennaio. Il giocatore olandese di origine nigeriana piace molto a De Sanctis, che ha colto la possibile apertura bianconera e che nelle prossime ore potrebbe muoversi per chiederlo ufficialmente come potenziale sostituto di Pasquale Mazzocchi, operato circa un mese fa al collaterale e out ancora per mesi.

Ehizibue ad Udine — Il giocatore al momento ha giocato davvero poco, si parla di undici partite giocate ma solo due da titolare e giocatore importante per i bianconeri. La sua media minuti è abbastanza scarsa, visto che passa di poco la mezz'ora. Un feeling che sembra non essere mai sbocciato ed è proprio per questo che la Salernitana ci pensa, per sfruttare l'occasione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sull'incontro di ieri pomeriggio. Una partita che l'Udinese ha giocato magistralmente per ben settantacinque minuti. Ecco tutti i voti che sono stati assegnati al termine dell'incontro amichevole prenatalizio. Le pagelle di Udinese e Lecce <<<