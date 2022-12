Calciomercato Udinese – Inzaghi sogna Becao: il piano dei neroazzurri

Il team bianconero deve difendersi dalle avanche neroazzurre nei confronti di Rodrigo Becao. Ecco il piano studiato dalla società meneghina

La squadra bianconera continua ad allenarsi sui campi da calcio del Bruseschi e non vede l'ora di poter ricominciare la sua cavalcata in campionato. Proprio tra qualche giorno si tornerà alla Dacia Arena in un match molto importante contro una grande società come l'Empoli di Paolo Zanetti che sta affrontando un buon campionato, mettendo in difficoltà anche le big. Come facilmente intuibile, serve una grande prestazione da parte della squadra di Andrea Sottil per poter tornare alla vittoria anche in campionato, un traguardo che manca da davvero troppo tempo (se aggiungiamo anche la pausa mondiale). Nel frattempo non perdere tutte le ultime novità che arrivano dal calciomercato. Mister Simone Inzaghi sogna un nuovo difensore che arriva dall'Udinese.

Il protagonista dell'articolo è il difensore centrale brasiliano Rodrigo Becao, con un contratto in scadenza tra poco più di un anno e mezzo. Al momento sono diverse le società interessate a questo giocatore, ma secondo il Corriere dello Sport sono i meneghini che stanno preparando un vero e proprio piano per potersi assicurare le prestazioni di Becao. Ricordiamo che i neroazzurri seguono con grande interesse questa pista, proprio perché sono diversi i difensori centrali in scadenza di contratto da Milan Skriniar a Danilo D'Amborsio passando per l'olandese Stefan De Vrij. Non solo il team di Marotta, ma anche altre società vogliono Becao: il punto.

Tanti team alla caccia — La seconda squadra che non vede l'ora di potersi garantire un giocatore come il brasiliano è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. In questo istante sono diversi i giocatori che interessano ai partenopei e di conseguenza si potrebbe costruire un vero e proprio pacchetto in cui possano guadagnare entrambi le società. Non vanno dimenticati anche i club di Premier League.