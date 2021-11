Mercato Udinese – La pista si (ri)scalda / Il giocatore pensa già al futuro

Quest'estate sembrava un promesso sposo dell'Udinese, poi non si concluse nulla ed ora si sta raffreddando la pista, a tutti gli effetti. Il giocatore è rimasto nel suo club, accettando l'abbassamento di categoria, ma al momento potrebbe essere non soddisfatto della scelta intrapresa e pensare di cambiare destinazione.

Stiamo parlando di un roccioso difensore centrale che si è sempre fatto valere su tutti i campi di calcio, italiani e non. Ha un passato anche europeo, può vantare diverse presenze in Champions League e fino a questo momento continua a non dare segnali di cedimento, nonostante non sia più giovanissimo.