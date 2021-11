News Udinese – Il punto su Larsen: “Tutto quello che sappiamo”

Il giocatore dalla partita contro il Sassuolo è caduto irrimediabilmente nelle gerarchie del tecnico Luca Gotti. Ecco le possibili soluzioni

Redazione

In un tutto sommato inizio positivo di stagione, un giocatore che è sempre stato tra i migliori sta attraversando un periodo buio della sua carriera. Oramai tutti i giornali e le maggiori testate giornalistiche ne parlano. Stryger Larsen si trova in un vero e proprio bivio, dopo cinque anni è vicinissimo ad abbandonare quella che a tutti gli effetti è diventata la sua casa. Trovare una soluzione non sarà facile e in realtà le due parti oramai sembrano aver avuto una rottura decisiva. Fino alla fine però il lume della speranza rimane acceso. Vediamo tutte le possibili soluzioni che la società friulana possiede. Non si può andare avanti in questo modo. Bisogna cambiare.

Prima ipotesi

Data la rottura evidente tra la dirigenza e l'entourage del campione danese, la prima opzione sarebbe la cessione. Questa potrebbe arrivare a cifre esigue sin da Gennaio, in maniera da permettere al club di inserire il suo sostituto sin da subito nella nuova squadra. Si potrebbe anche trovare un accordo e stipulare un "trattato di pace", con il giocatore che fino a Gennaio continua a dare tutto sul campo e solo dopo (a parametro zero) potrà cercare delle nuove destinazioni. Una soluzione che non farebbe felice la società bianconera, solo che al momento metà anno di tribuna sarebbe controproducente per tutti e due i fronti. C'è anche però una seconda ipotesi.

Seconda ipotesi

La seconda possibilità che ha il talento bianconero è quella di firmare un rinnovo di contratto, cercando di venire incontro alle possibilità dell'Udinese. Questa ipotesi è oramai alquanto remota, ma fino alla fine non si può dire mai l'ultima parola. Bisogna analizzare fino alla fine tutte le possibilità ed essere sicuri che sul mercato si possa trovare un'occasione migliore, sennò andare incontro alle pretese dell'entourage del giocatore non sarebbe un'idea completamente sbagliata. Scopri assieme a noi le ultime sul mercato bianconero. Importanti novità in vista. Un colombiano ha stregato la dirigenza. Si punta su di lui <<<