E’ fatta per Nahuel Molina. Dopo essere stato ad un passo dal Besiktas, il difensore argentino, svincolatosi questo 30 giugno dal Boca Juniors, firmerà in mattinata un contratto quinquennale con l’Udinese. Tra il 5 e il 6 settembre arriverà in Italia per mettersi agli ordini di mister Gotti. Lo afferma Mundo Boca Radio.

Conosci Nahuel Molina