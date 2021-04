Mercato Udinese – Il Milan lo ignora: trovato trovato col portiere francese

Ecco le ultime news in casa Udinese. Il Milan vola in Francia. Donnarumma continua a rimandare la firma del prolungamento del contratto

MERCATO UDINESE - Mancano sempre meno partite alla fine del campionato. Tutto può ancora succedere. I nerazzurri, partita dopo partita, si avvicinano alla vittoria dello Scudetto. La Vecchia Signora rischia di non raggiungere neanche la qualificazione alla prossima Champions League. Anche la parte bassa della classifica rimarrà un mistero fino all'ultima giornata. Nel frattempo, in mezzo a tutto questo grande punto interrogativo, i dirigenti delle 20 squadre di Serie hanno già cominciato a mettersi a lavoro. I telefoni squillano e diverse proposte vengono avanzate. Alcune possono già ritenersi concluse, altre, invece, vengono rispedite al mittente. Ma arriviamo al dunque. Ecco cosa sta succedendo nel mercato dell'Udinese.

Questa volta non si parlerà di De Paul. Il fantasista con la numero 1o è tornato a disposizione della squadra e contro il Benevento scenderà in campo con una maglia da titolare. Oggi il protagonista dell'ultima indiscrezione di mercato è Juan Musso. Il portiere argentino piace a molte squadre ma 3 in particolare sembravano aver messo gli occhi su di lui. Stiamo parlando della Roma, dei futuri Campioni d'Italia e dei loro cugini rossoneri. Il futuro di Donnarumma continua a rimanere ignoto. Il suo procuratore, Mino Raiola, chiede molti soldi (le cifre dovrebbero aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro l'anno). La pandemia però ha colpito le casse anche dei club più "benestanti" e difficilmente la società milanista accetterà una richiesta del genere. Ecco perché le ultime notizie che arrivano dalla Francia fanno tirare ai friulani un sospiro di sollievo.