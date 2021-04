Mercato Udinese – Dalla Spagna: l’attaccante sarebbe già pronto ai saluti

Ecco le ultime news riguardanti il mercato dell'Udinese. Le ultime indiscrezioni dalla Spagna danno quasi per scontato l'addio del friulano

NEWS UDINESE - Mancano sei partite alla chiusura del campionato e l’Udinese sta ancora cercando di raggiungere la salvezza matematica. La prossima partita contro il Benevento (25-04 alle 12:30) è di fondamentale importanza. Le streghe di Inzaghi faranno il possibile per mettere il bastone tra le ruote di Gotti . Fortunatamente tornerà De Paul. L’assenza del fantasista argentino si è fatta sentire e come. Manca sempre meno anche all'apertura del prossimo mercato estivo e un’ultima notizia arrivata dalla Spagna ha già cominciato a fare piuttosto clamore. Si preannuncia un mercato molto movimentato.

La notizia riguarda Fernando Llorente. Il feeling del centravanti con i bianconeri non sembra essere ancora sbocciato del tutto. Il 36enne sta facendo il possibile per integrarsi al meglio. Non è ancora riuscito ad incidere come avrebbe voluto. Troppe poche partite giocate, anche e soprattutto, a causa della sua condizione fisica che al momento non è ottimale. Nella prossima partita contro il Benevento però dovrebbe riuscire a recuperare e si è già prenotato una maglia da titolare. L'episodio che ha visto coinvolto Nestorovski continua a pesare soprattutto sulla classifica. Quel gol mancato avrebbe potuto regalare ai bianconeri un pareggio che sarebbe stato molto utile e che avrebbe fatto tirare anche un sospiro di sollievo a calciatori e tifosi. Ma, purtroppo, così non è stato. Torniamo a Llorente.