Mercato Udinese | Il Toro continua il forcing per Makengo

Il Torino fa sul serio per il mediano francese. Dopo i primi sondaggi di settimana scorsa, la richiesta dei friulani per il centrocampista è rimasta di 15 milioni di euro. Vagnati, dal canto suo, avrebbe già comunicato di volersi spingere fino a una cifra attorno ai 10-12 milioni di euro. Marino ci pensa, anche se al momento non c'è necessità di vendere in quel ruolo. Nel caso la trattativa andasse in porto, il sostituto sarebbe già in casa, con Lovric che ne ricoprirebbe sicuramente il ruolo. Lo sloveno ha dato prova di affidabilità e leadership, aggiungendo al centrocampo friulano quella verticalità che gli mancava dai tempi di Rodrigo De Paul. Vedremo quindi l'evolversi del mercato, con Makengo che risulterebbe essere comunque un altro addio pesante. Cambiando rapidamente discorso, se vi siete persi la gara di ieri ser, ecco le pagelle della nostra redazione <<<