Mercato Udinese | Sirene turche per Rodrigo Becao?

Al momento Marino non cede. Il Fenerbache si è presentato nei giorni scorsi chiedendo informazioni sul giocatore, ma le richieste dei friulani hanno spaventato fin da subito la delegazione turca. La società friulana chiede una cifra intorno ai 10 milioni di euro più bonus, somma ritenuta troppo elevata. Per questo probabilmente la squadra di Istanbul preferirà virare su altri profili, ma al momento non escludiamo nulla. Un'altra carta che ha giocato a favore dei bianconeri è l'uscita dai preliminari di Champions League dei turchi, competizione che avrebbe dato sicuramente man forte dal punto di vista economico. L'Udinese, dal canto suo, non ha fretta: primo perché sa che il calciatore è contento di stare a Udine e si sente al centro del progetto. Secondo perché si sente completa nel reparto, con i giovani Benkovic e Abankwah che spingono per avere sempre più spazio nel ruolo. Ora non resta che attendere la prossima mossa del Fenerbache, che potrebbe tornare alla carica solo nel caso riuscisse a monetizzare una grossa somma dalla vendita di attila Szalai agli Hammers. Per il momento Marino fa muro, ma come si sa, le vie del calciomercato sono infinite.