Calciomercato Udinese – Ultim’ora mister: circola una voce pesantissima

Inizia una nuova avventura, anche se non possiamo sapere quanto sarà lunga. Bisogna vedere se il tecnico riuscirà a convincere i piani alti della dirigenza, un po' come fece il suo ex primo durante l'esonero di Igor Tudor. Non sarà facile, ma il buono auspicio c'è tutto e bisogna solamente portare a casa dei risultati.