Mercato Udinese | Molina, gira una voce clamorosa. Se fosse vera…

Sono molti i club interessati all'esterno argentino, ma la notizia delle ultime ore potrebbe rivelarsi decisiva in vista dell'imminente futuro

Redazione

L'Udinese sta lavorando senza sosta in vista della prossima stagione. L'obiettivo del club bianconero è continuare il processo di crescita e dare continuità all'ottimo rendimento della scorsa annata. Per portare avanti il percorso intrapreso nella scorsa stagione con Gabriele Cioffi, la famiglia Pozzo ha scelto di affidare la panchina ad Andrea Sottil. Si tratta di un profilo giovane, che porterà entusiasmo e nuove idee a tutto l'ambiente bianconero. I talenti dell'Udinese sono al centro di diverse trattative, ma per strappare un sì alla dirigenza bianconera, servirà un'offerta molto onerosa. Nelle ultime ore la Vecchia Signora avrebbe inviato una nuova offerta per Nahuel Molina. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo di cosa si tratta.

In questi giorni si stanno intensificando le voci che vedrebbero Nahuel Molina alla corte di Massimiliano Allegri. La trattativa tra la Vecchia Signora e l'Udinese prosegue ormai da diverso tempo, ma l'intesa tra i due club non è stata ancora trovata. Per quanto riguarda l'accodo tra il club torinese e l'entourage dell'esterno classe 1998, si parla di un contratto quinquennale. Tuttavia, l'accordo tra l'Udinese e società torinese resta ancora un'incognita. Attualmente la richiesta dell'Udinese è di 30 milioni di euro, mentre la società di Agnelli avrebbe intenzione di spendere meno.

Nelle ultime ore, pare che il club piemontese abbia trovato la strategia giusta per portare Molina all'ombra della Mole. A sbloccare la situazione potrebbe essere la probabile cessione di Matthijs de Ligt. Il difensore olandese non è più felice con la maglia della Vecchia Signora e vorrebbe cambiare aria. Attualmente su di lui sarebbe forte l'interesse di Bayern Monaco e Chelsea. Una sua vendita porterebbe non solo una ricca plusvalenza, ma anche altri soldi da reinvestire sul mercato. La cifra richiesta dalla Vecchia Signora è di circa 120 milioni di euro. Con un budget del genere, il presidente Agnelli potrebbe virare su Molina e acquistare anche un sostituto di de Ligt, oppure puntare su Danilo come difensore centrale e l'esterno argentino sulla fascia destra. In ogni caso, dunque, il futuro di Molina sembrerebbe sempre più lontano da Udine. In attesa di aggiornamenti su questo fronte, l'Udinese potrebbe chiudere delle operazioni con il Watford, ecco cosa sappiamo <<<