Mercato Udinese | Retrocesso il Watford: Marino può ”rubare” 5 colpi

Diversi giocatori sono in partenza e Marino, insieme ai suoi collaboratori, dovrà lavorare senza sosta per regalare al nuovo allenatore bianconero una squadra competitiva e pronta ad affrontare al meglio la nuova stagione.

Le trattative, sia in uscita che in entrata, sono molte, per cui la dirigenza bianconera sta lavorando duramente per sostituire nel migliore dei modi i calciatori ceduti.