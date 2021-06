Calciomercato Udinese – La società fissa il prezzo per Molina

La società bianconera non ha nessuna intenzione di vendere Nahuel Molina. Ecco quante vale l'argentino ad oggi

L' Udinese , reduce da una stagione non troppo esaltante, ha voglia di tornare a lottare per l'Europa. A differenza degli ultimi anni, la società ha deciso di puntare sulla continuità del progetto, confermando Luca Gotti . Tuttavia, i bianconeri con molta probabilità, saluteranno Rodrigo De Paul . La trattativa con l' Atletico Madrid è chiusa da qualche giorno. I colchoneros spenderanno ben trentacinque milioni di euro ed offriranno all'argentino un contratto quinquennale a tre milioni e mezzo. Per l'ufficialità si attende l'approvazione dell'aumento di capitale da 182 milioni che il club spagnolo sta discutendo in questo periodo. Il centrocampista coronerà, così, il suo sogno di giocare in Champions League. Oltre all'ormai ex capitano bianconero, ci sono altri due giocatori che potrebbero andare via. Il primo è Juan Musso , il secondo Nahuel Molina .

Molina è stata una delle vere rivelazioni del campionato appena concluso. Dopo un periodo di adattemento, l'esterno destro, che ha trovato nella città di Udine l’ambiente ideale per poter crescere, è diventato un punto fermo della squadra di Gotti. Alla prima stagione di Serie A, è riuscito a segnare due gol e fornire cinque assist. Non a caso, è cercato da diversi top club europei. In Italia piace soprattutto sia ai nerazzurri di Milano che a quelli di Bergamo. Come riporta Il Messaggero Veneto, Pozzo ha alzato il prezzo per una sua cessione: non basteranno più quindici milioni, ma ventitré. L'Udinese, comunque, vorrebbe trattenere almeno per un altro anno l'argentino (il cui contratto con il club friulano scade nel 2025), così da far crescere ulteriormente il suo valore. Ricordiamo che grazie alle ottime prestazioni fornite ad Udine, Molina si è gudagnato la convocazione in Copa America con l'Albiceleste, dove si sta ritagliando un ruolo da protagonista. Nel frattempo, la società bianconera sta studiando tre possibili colpi. Ecco chi sono.