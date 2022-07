Calciomercato Udinese, Molina si fa ma Nehuen Perez cambia idea – News

L'Udinese sta preparando la nuova stagione. L'obiettivo per il nuovo campionato sarà continuare a stupire e provare a migliorare il rendimento dello scorso anno. Sicuramente non sarà semplice e per questo motivo la società ha deciso di affidare la panchina ad Andrea Sottil. E' un tecnico in rampa di lancio che alla sua prima esperienza in Serie A da allenatore non vuole deludere le aspettative. Per raggiungere i traguardi prefissati dalla società, però, sarà necessario portare a termine le trattative in corso, sia in entrata che in uscita. Sono tanti i calciatori in procinto di cambiare casacca e per uno di loro è arrivato il momento di dire addio all'Udinese. La trattativa che sta infiammando queste ore di mercato è quella con l'Atletico Madrid, che coinvolge ben due calciatori: Nahuel Molina e Nehuen Pérez.