Monza-Udinese / Ecco le probabili formazioni: le scelte di Stroppa e Sottil

L'Udinese si avvicina al prossimo incontro di campionato, stiamo parlando di un match tutt'altro che semplice e contro un avversario che sa fare la differenza. Il Monza non vuole concedere la prima vittoria stagionale all'Udinese e quella che di conseguenza si trasformerebbe nella terza sconfitta in altrettante partite da quando la società brianzola è approdata nella massima serie. Per farlo ci vuole un match di grandissima caratura, visti anche i vari problemi difensivi che sta palesando il team. Senza Ranocchia, Pablo Marì e forse Carlos Augusto, si prospetta una partita in emergenza e in cui bisogna dare il massimo obbligatoriamente. Intanto non perdere tutti i dettagli sulle possibili probabili formazioni secondo i maggiori quotidiani sportivi italiani.