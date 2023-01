Mercato Udinese – Mou ha scelto il sostituto di Zaniolo: arriva Deulofeu

La squadra friulana continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore è arrivata una notizia importante su Deulo

La squadra bianconera continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. Si vuole rendere il team sempre più competitivo sotto tutti i punti di vista, ma nelle ultime ore non arrivano delle belle notizie. Un calciatore nello specifico è stato messo sotto osservazione da una delle società più importanti del nostro campionato: la Roma di José Mourinho. Adesso tocca alla dirigenza bianconera fare il possibile per poter difendere il suo assistito con le unghie e con i denti almeno fino alla fine di questa stagione. Andiamo a vedere tutti i dettagli sull'affare che coinvolge sia la società della capitale che quella del Friuli Venezia Giulia.

Il calciatore al centro dell'articolo (se non fosse chiaro) è Gerard Deulofeu che nelle ultime stagioni ha trascinato la squadra allenata prima da Gabriele Cioffi e poi da Andrea Sottil. Già nel corso del mercato estivo il suo addio sembrava probabile, ma l'affare con il Napoli non andò a buon fine visto che la squadra partenopea ripiegò sul georgiano Kvaratskhelia. Adesso, però, è la Roma che vuole fare sul serio e l'addio di Zaniolo darebbe la possibilità a mister Mourinho di firmare un nuovo talento per il suo club. Sono già uscite le possbili cifre di questo affare, anche se al momento non è proprio vicino alla conclusione.

Il costo del cartellino — Per potersi aggiudicare le prestazioni di Deulo, la squadra della capitale dovrà sborsare ben dieci milioni di euro. Una cifra che non è enorme, soprattutto se pensiamo alle qualità che può fornire il calciatore ex Everton. Resta comunque difficile che l'Udinese possa liberarsi di uno dei suoi calciatori più importanti nel corso di questa sessione di mercato. Molto più semplice che l'addio si confezioni la prossima estate. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulla squadra e sul match di domani. Le dichiarazioni di mister Sottil <<<