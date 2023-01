Udinese-Sampdoria / Le parole di mister Sottil: “Deulofeu è a disposizione”

La squadra è pronta e vuole dare battaglia all'avversario che dovrà affrontare a Marassi domani pomeriggio. Le dichiarazioni di mister Sottil

Il team bianconero si prepara per il prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una squadra che dopo una partenza non ottimale ha voglia di rilanciarsi. Proprio negli ultimi giorni è iniziato il ritiro che porterà i bianconeri all'incontro di domani pomeriggio contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. A presentare l'incontro che arriverà ci ha pensato il tecnico della squadra del Friuli Venezia Giulia: Andrea Sottil. Ecco le parole del mister a 24h dal fischio d'inizio di una partita così importante per tutte e due le squadre. Le prime dichiarazioni sono state sull'andamento di questo ritiro.

"Un bel gesto da parte della squadra, era il momento giusto e lo abbiamo analizzato come sempre da parte nostra in una maniera lucida. Non è stato un ritiro punitivo, ma un gesto intelligente e di responsabilità". Il tecnico non ha intenzione di lasciare dei pesi sulla squadra ed anzi è disposto ad assumersi tutte le colpe del caso. Inoltre ha anche chiarito che nel corso di questo ritiro ha visto una grande predisposizione al lavoro da parte di tutti i calciatori coinvolti ed è sicuro che domani pomeriggio la squadra riuscirà a combattere dal primo all'ultimo minuto contro la Doria. L'intervista non si conclude qua, ecco le parole sul possibile rientrante.

Il ritorno di Pereyra — "Pereyra ha avuto qualche acciacco ma ha svolto una buona settimana. Deulofeu è a disposizione. Si è allenato con più regolarità, deve recuperare la condizione, ma è già bello averlo tra noi". Finalmente è arrivato il momento del giocatore più importante della rosa bianconera. Dopo due mesi in cui non è riuscito a calcare il campo è tornato ed avrà voglia di farsi notare sotto tutti i punti di vista.