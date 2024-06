Calciomercato Udinese / Mourinho vuole Samardzic: ecco la richiesta

Mourinho è pronto per mettersi in mostra e tornare ufficialmente sulla panchina di un club di primissimo livello. C'è già il primo obiettivo

José Mourinho ha appena firmato per il Fenerbache ed è pronto per fare spesa in Italia, più precisamente in quel di Udine con l'Udinese. Il coach ha grande voglia di riscatto dopo il naufragio della sua avventura con la Roma. Tra i nomi messi sotto osservazione c'è quello di Lazar Samardzic. Ecco la richiesta chiara della famiglia Pozzo.