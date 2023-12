Mercato Udinese – Muriel arriva? La strategia per averlo già a Gennaio

Muriel vuole tornare a vestire bianconero? Non ci sono certezze, ma l'Udinese ha un assoluto bisogno del centravanti ed allo stesso tempo i neroazzurri si libereranno dal suo ingaggio entro sei mesi. Il rientro di El Bilal Touré potrebbe confermare la perdita di minuti per il colombiano e proprio per questo motivo cerca una nuova destinazione.

I bianconeri stanno cercando di anticipare l'affare ed un suo possibile arrivo. Si parlerebbe del calciatore che darebbe fantasia ad un attacco fin troppo spento in questo avvio di stagione. Muriel sappiamo benissimo che può giocare sia come centravanti che come seconda punta e di conseguenza diventare il jolly perfetto per la squadra.