Mercato Udinese – Nani chiaro su Bijol: “Il futuro di Jaka? Vi dico che…”

Gianluca Nani proprio in questi istanti ha detto la sua su Jaka Bijol. Ecco la sua in vista della prossima stagione ed il parere sul mercato

Gianluca Nani ha fatto il punto su questi primi giorni di avventura in quel di Udine e soprattutto ha fatto il punto sui giocatori dell'Udinese. Ultimo sul taccuino di diversi club importanti è Jaka Bijol . Il difensore centrale non vede l'ora di dire la sua anche in un nuovo club. Ecco le parole del direttore sul futuro del nazionale sloveno.

"Mi stupirei se non fosse apprezzato da Inter e altre squadre importanti. Fino a quando non è stato eliminato ha dimostrato di essere il miglior difensore dell'Europeo. È completo, leader difensivo, non vedo amnesie gravi, gli errori capitano a tutti. Ha attirato l’attenzione di molti club soprattutto in Premier. Per noi è importante e vorremmo tenerlo, ma dobbiamo essere pronti. Se dovesse arrivare offerta la discuteremo". Cambiando rapidamente discorso, ecco l'ultimo saluto del Tucu Pereyra <<<