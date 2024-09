Mercato Udinese – Nani chiaro su Bijol: “Interesse Inter? Vi dico che…”

Jaka Bijol è uno dei tanti calciatori dell'Udinese sempre al centro di qualche trattativa . Il difensore centrale dopo due stagioni in bianconero, potrebbe essere arrivato alla fine del suo percorso in Friuli Venezia Giulia. Le dichiarazioni di Nani al Messaggero Veneto sono chiare e lasciano poco spazio all'immaginazione. Ecco le parole del direttore dell'area tecnica.

"Lo consideriamo molto più forte delle cifre che ci offrivano. Jaka è un difensore per un top club, da Premier o per una delle prime tre in Italia. È un grande leader e ha sposato il nostro progetto perché si trova bene con noi". Non è mancata una battuta anche sui campioni d'Italia: "Interesse dell'Inter? Un giocatore di questo calibro non lo si cede a gennaio, quindi gli diremo di aspettare". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sull'obiettivo bianconero <<<