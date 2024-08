Mercato Udinese – Nani su Samardzic: “Non venderemo il serbo facilmente”

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra bianconera non vede l'ora di essere protagonista, anche se negli ultimi giorni il mercato all'impazzata sta cercando di privare il club di qualche pezzo pregiato. Nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni di Gianluca Nani .

"Samardzic è un giocatore tra i più richiesti, c'è qualche richiesta di informazioni in Italia... possiamo dire Italia del nord (ride ndr). Però la nostra idea è quella di mantenere in rosa i giocatori migliori, a meno di offerte soddisfacenti per tutti, ma non c'è volontà da parte nostra di lasciarlo andare facilmente. In quel ruolo comunque iniziamo ad avere qualche giocatore buono, uno lo presentiamo oggi".