Calciomercato Udinese – Nani sgancia la bomba: “Lucca? C’è chi lo vuole”

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e sa che deve tornare a conquistare punti per poter respirare ed uscire da un momento decisamente negativo. La vittoria inizia a mancare da tanto tempo ed anche quella di ieri pomeriggio è una grande occasione persa.

La squadra aveva la possibilità di riportarsi al nono posto in solitaria, ma ha fallito l'occasione e permesso alla Roma di conquistare tre punti in trasferta. Nel frattempo non perdiamo le dichiarazioni di Gianluca Nani su Lucca