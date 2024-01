Udinese / Il Napoli fa e disfa per la seconda volta: Perez è bianconero

Il Napoli continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di mercato, ma nel frattempo lascia un vero e proprio vuoto sul mercato. Nehuen Perez (salvo clamorosi colpi di scena) resterà ancora per qualche mese in maglia Udinese. Un'ottima notizia per Gabriele Cioffi che non perde un titolarissimo.