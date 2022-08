Mercato Udinese | Il Napoli ”scarica” Meret: ancora Serie A nel suo futuro

L'ex portiere bianconero è pronto a dire addio al club partenopeo. Probabilmente il suo futuro sarà ancora in Serie A: i dettagli

Redazione

Il club bianconero sta lavorando senza sosta in vista della prossima stagione. L'Udinese dovrà fare i conti anche con i tanti calciatori che cambieranno squadra in questa sessione di calciomercato. Per questo motivo, la dirigenza bianconera dovrà creare una squadra in grado di giocare bene come lo scorso anno e non deludere le aspettative. Questo è l'obiettivo anche di altre squadre di Serie A. Infatti, anche gli altri club del campionato italiano si stanno rinforzando molto in questa sessione estiva di calciomercato. L'ex portiere dell'Udinese sarebbe finito nel mirino di una nuova squadra di Serie A e sarebbe in procinto di accettare la sua nuova destinazione.

Il calciatore in questione è Alex Meret, portiere in uscita dal Napoli. L'estremo difensore friulano, che ha vestito la maglia dell'Udinese dal 2012 al 2016 e totalizzato 42 presenze tra Primavera e Prima Squadra, ha vissuto delle stagioni non molto felici all'ombra del Vesuvio. E' stato allenato da ben tre allenatori dal 2018 al 2022, ma non è mai riuscito a conquistare la titolarità. E' stato sempre considerato il sostituto di David Ospina e in 4 stagioni ha totalizzato 93 presenze complessive, talvolta condite anche da gravi errori (ricordiamo, per esempio, quello della scorsa stagione contro l'Empoli con cui il Napoli ha detto addio al sogno scudetto). Per questi motivi, per Meret è giunto il momento di lasciare il club azzurro e cambiare ambiente. La sua nuova squadra sarà lo Spezia di Luca Gotti.

I dettagli dell'operazione

Come abbiamo anticipato, il futuro dell'ex portiere dell'Udinese sarà ancora in Serie A, con la maglia dello Spezia. La formula dovrebbe essere quella del prestito secco, ma è probabile che nelle prossime ore venga inserita anche un'opzione di riscatto in favore dei liguri, per poterlo acquistare a titolo definitivo il prossimo anno. Prima di raggiungere gli Aquilotti, però, Meret dovrà prima rinnovare il suo contratto con il Napoli, in scadenza il 30 Giugno 2023. Ma non finisce qui, anche per un altro ex bianconero si prospetta un futuro in Serie A: ecco di chi stiamo parlando <<<